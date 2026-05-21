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FESTIVAL PRECAIRE La famille vient en mangeant Place du nouveau marché Aubusson

FESTIVAL PRECAIRE La famille vient en mangeant Place du nouveau marché Aubusson

FESTIVAL PRECAIRE La famille vient en mangeant Place du nouveau marché Aubusson mercredi 5 août 2026.

Lieu : Place du nouveau marché

Adresse : Esplanade Charles de Gaulle

Ville : 23200 Aubusson

Département : Creuse

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Aubusson

FESTIVAL PRECAIRE La famille vient en mangeant

Place du nouveau marché Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Cie MMM

Entrée sur réservation conseillée   .

Place du nouveau marché Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 51 37 68 

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English : FESTIVAL PRECAIRE La famille vient en mangeant

L’événement FESTIVAL PRECAIRE La famille vient en mangeant Aubusson a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Aubusson-Felletin

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