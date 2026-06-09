FESTIVAL PRECAIRE Visions d’Eskandar Place du nouveau marché Aubusson
FESTIVAL PRECAIRE Visions d’Eskandar Place du nouveau marché Aubusson dimanche 2 août 2026.
Aubusson
FESTIVAL PRECAIRE Visions d’Eskandar
Place du nouveau marché Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 19:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Cie la présidente à eu 19
Entrée sur réservation conseillée .
Place du nouveau marché Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 51 37 68
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English : FESTIVAL PRECAIRE Visions d’Eskandar
L’événement FESTIVAL PRECAIRE Visions d’Eskandar Aubusson a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Aubusson-Felletin
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