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FESTIVAL PRECAIRE Visions d’Eskandar Place du nouveau marché Aubusson

FESTIVAL PRECAIRE Visions d’Eskandar Place du nouveau marché Aubusson

FESTIVAL PRECAIRE Visions d’Eskandar Place du nouveau marché Aubusson dimanche 2 août 2026.

Lieu : Place du nouveau marché

Adresse : Esplanade Charles de Gaulle

Ville : 23200 Aubusson

Département : Creuse

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Aubusson

FESTIVAL PRECAIRE Visions d’Eskandar

Place du nouveau marché Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 19:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Cie la présidente à eu 19

Entrée sur réservation conseillée   .

Place du nouveau marché Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 51 37 68 

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English : FESTIVAL PRECAIRE Visions d’Eskandar

L’événement FESTIVAL PRECAIRE Visions d’Eskandar Aubusson a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Aubusson-Felletin

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