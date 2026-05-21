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FESTIVAL PRECAIRE Y a pas d’âges Place du nouveau marché Aubusson

FESTIVAL PRECAIRE Y a pas d’âges Place du nouveau marché Aubusson

FESTIVAL PRECAIRE Y a pas d’âges Place du nouveau marché Aubusson samedi 8 août 2026.

Lieu : Place du nouveau marché

Adresse : Esplanade Charles de Gaulle

Ville : 23200 Aubusson

Département : Creuse

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Aubusson

FESTIVAL PRECAIRE Y a pas d’âges

Place du nouveau marché Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Collectif Komono

Entrée sur réservation conseillée   .

Place du nouveau marché Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 51 37 68 

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English : FESTIVAL PRECAIRE Y a pas d’âges

L’événement FESTIVAL PRECAIRE Y a pas d’âges Aubusson a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Aubusson-Felletin

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