Festival Preskil en Musiques Quai Louis Auguste Tephany Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Camaret-sur-Mer

Festival Preskil en Musiques

Quai Louis Auguste Tephany A la Criée Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19 00:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Concert rock à 18h00 avec Kameled Blues et soirée fest-noz avec le groupe Carré Manchot.

A partir de 17h00 crêpes salées, sucrées, cidre, bière locale, … .

Quai Louis Auguste Tephany A la Criée Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 16 04 73 38

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English :

L’événement Festival Preskil en Musiques Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime