Festival Preskil en Musiques Quai Louis Auguste Tephany Camaret-sur-Mer
dimanche 19 juillet 2026 · Quai Louis Auguste Tephany · Camaret-sur-Mer
Informations pratiques
Camaret-sur-Mer
Festival Preskil en Musiques
Quai Louis Auguste Tephany A la Criée Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19 00:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Concert rock à 18h00 avec Kameled Blues et soirée fest-noz avec le groupe Carré Manchot.
A partir de 17h00 crêpes salées, sucrées, cidre, bière locale, … .
Quai Louis Auguste Tephany A la Criée Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 16 04 73 38
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English :
L’événement Festival Preskil en Musiques Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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