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Festival Quat’Sos Bossa & Jam Château des Quat’Sos La Réole

Festival Quat’Sos Bossa & Jam Château des Quat’Sos La Réole

Festival Quat’Sos Bossa & Jam Château des Quat’Sos La Réole vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Château des Quat'Sos

Adresse : 7 Place Albert Rigoulet

Ville : 33190 La Réole

Département : Gironde

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

La Réole

Festival Quat’Sos Bossa & Jam

Château des Quat’Sos 7 Place Albert Rigoulet La Réole Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-25 23:30:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25

Quat’Sos Bossa & Jam 2026 les 24 & 25 juillet. Deux soirées d’été au cœur de la bossa nova, du jazz et des musiques brésiliennes. Vendredi 24 ouverture 19h et début des concerts 20h. Programmation: Louison Camio, Nanná Milano et Sidney Rodrigues. Samedi 25: Louis na Bossa, Nácar et Jam Session. Bar & restauration sur place. Un festival intimiste dans un cadre exceptionnel — venez célébrer l’été avec nous   .

Château des Quat’Sos 7 Place Albert Rigoulet La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine   reservation@chateaudesquatsos.com

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English : Festival Quat’Sos Bossa & Jam

L’événement Festival Quat’Sos Bossa & Jam La Réole a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de l’Entre-deux-Mers

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