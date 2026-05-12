Projection de notre film-documentaire LA RENCONTRE Place de la libération La Réole

La Réole

Projection de notre film-documentaire LA RENCONTRE

Place de la libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Tourné à La Reole entre 2023 et 2025, le film parle de rencontres, de relations, entre une structure médico-sociale et des structures culturelles, de rencontres humaines et sensibles, de projets d’autonomie, et plus largement de l’inclusion de personnes en situation de handicap dans la Cité. En première partie le film-atelier LA GRAND GUERRE DES SORCIERS, issu des ateliers animés par Fabian et le bruit du placard, dans ce cadre là. Film produit par La Petite Populaire dans le cadre du dispositif L’un est l’autre, du département de la Gironde. .

Place de la libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 75 31 36 lapetitepopulaire@gmail.com

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English :

L’événement Projection de notre film-documentaire LA RENCONTRE La Réole a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de l’Entre-deux-Mers