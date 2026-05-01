Journée de sensibilisation au repérage des addictions Communauté des communes du réolais La Réole

La Réole

Journée de sensibilisation au repérage des addictions

Communauté des communes du réolais 1 rue Rosa Bonhuer La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 10:00:00

fin : 2026-05-26 12:30:00

Date(s) :

2026-05-26

Echanges autour de la thématique des addictions avec le réseau addictologie du Sud Gironde. C’est Quoi ? Qui consulter ? Où Orienter ? .

Communauté des communes du réolais 1 rue Rosa Bonhuer La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 30 26 96 petite.enfance@reolaisensudgironde.fr

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English : Journée de sensibilisation au repérage des addictions

L’événement Journée de sensibilisation au repérage des addictions La Réole a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de l’Entre-deux-Mers