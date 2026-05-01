Journée de sensibilisation au repérage des addictions Communauté des communes du réolais La Réole
Journée de sensibilisation au repérage des addictions Communauté des communes du réolais La Réole mardi 26 mai 2026.
La Réole
Journée de sensibilisation au repérage des addictions
Communauté des communes du réolais 1 rue Rosa Bonhuer La Réole Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 10:00:00
fin : 2026-05-26 12:30:00
Date(s) :
2026-05-26
Echanges autour de la thématique des addictions avec le réseau addictologie du Sud Gironde. C’est Quoi ? Qui consulter ? Où Orienter ? .
Communauté des communes du réolais 1 rue Rosa Bonhuer La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 30 26 96 petite.enfance@reolaisensudgironde.fr
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English : Journée de sensibilisation au repérage des addictions
L’événement Journée de sensibilisation au repérage des addictions La Réole a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de l’Entre-deux-Mers
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