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Journée de sensibilisation au repérage des addictions Communauté des communes du réolais La Réole

Journée de sensibilisation au repérage des addictions Communauté des communes du réolais La Réole

Journée de sensibilisation au repérage des addictions Communauté des communes du réolais La Réole mardi 26 mai 2026.

Lieu : Communauté des communes du réolais

Adresse : 1 rue Rosa Bonhuer

Ville : 33190 La Réole

Département : Gironde

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

La Réole

Journée de sensibilisation au repérage des addictions

Communauté des communes du réolais 1 rue Rosa Bonhuer La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 10:00:00
fin : 2026-05-26 12:30:00

Date(s) :
2026-05-26

Echanges autour de la thématique des addictions avec le réseau addictologie du Sud Gironde. C’est Quoi ? Qui consulter ? Où Orienter ?   .

Communauté des communes du réolais 1 rue Rosa Bonhuer La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 30 26 96  petite.enfance@reolaisensudgironde.fr

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English : Journée de sensibilisation au repérage des addictions

L’événement Journée de sensibilisation au repérage des addictions La Réole a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de l’Entre-deux-Mers

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