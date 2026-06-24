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Festival Quel Cirque ! LAISSEZ LES POIREAUX DERRIÈRE LES BARREAUX Cirque Super Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne

Festival Quel Cirque ! LAISSEZ LES POIREAUX DERRIÈRE LES BARREAUX Cirque Super Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne mardi 25 août 2026.

Lieu
Place André Counord
Adresse
Cloître des Ursulines
Ville
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
Département
Mayenne
Début
mardi 25 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Château-Gontier-sur-Mayenne

Festival Quel Cirque ! LAISSEZ LES POIREAUX DERRIÈRE LES BARREAUX Cirque Super

Place André Counord Cloître des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 21:00:00
fin : 2026-08-25 22:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Festival Quel Cirque
Festival Quel Cirque ! Cirque acrobatique et clownesque

LAISSEZ LES POIREAUX DERRIÈRE LES BARREAUX Cirque Super
Cirque acrobatique et absurde autour d’un piano et quelques poireaux ! Sur un espace circulaire, un piano tourne, des poireaux poussent… Trois acrobates se heurtent et repoussent les (leurs) limites. Portés par quelques notes de piano et des poireaux qui prennent vie au gré de leurs envies, ces comparses offrent une lecture burlesque du (sur)vivre
ensemble.

Tout public, à partir de 6 ans Durée 60 min
En cas d’intempéries, repli halle Espace Saint-Fiacre   .

Place André Counord Cloître des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 55 97 

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English :

Quel Cirque Festival

L’événement Festival Quel Cirque ! LAISSEZ LES POIREAUX DERRIÈRE LES BARREAUX Cirque Super Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-25 par SUD MAYENNE

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