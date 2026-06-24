Festival Quel Cirque ! LAISSEZ LES POIREAUX DERRIÈRE LES BARREAUX Cirque Super Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne
Festival Quel Cirque ! LAISSEZ LES POIREAUX DERRIÈRE LES BARREAUX Cirque Super Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne mardi 25 août 2026.
Château-Gontier-sur-Mayenne
Festival Quel Cirque ! LAISSEZ LES POIREAUX DERRIÈRE LES BARREAUX Cirque Super
Place André Counord Cloître des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 21:00:00
fin : 2026-08-25 22:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Festival Quel Cirque
Festival Quel Cirque ! Cirque acrobatique et clownesque
LAISSEZ LES POIREAUX DERRIÈRE LES BARREAUX Cirque Super
Cirque acrobatique et absurde autour d’un piano et quelques poireaux ! Sur un espace circulaire, un piano tourne, des poireaux poussent… Trois acrobates se heurtent et repoussent les (leurs) limites. Portés par quelques notes de piano et des poireaux qui prennent vie au gré de leurs envies, ces comparses offrent une lecture burlesque du (sur)vivre
ensemble.
Tout public, à partir de 6 ans Durée 60 min
En cas d’intempéries, repli halle Espace Saint-Fiacre .
Place André Counord Cloître des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 55 97
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English :
Quel Cirque Festival
L’événement Festival Quel Cirque ! LAISSEZ LES POIREAUX DERRIÈRE LES BARREAUX Cirque Super Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-25 par SUD MAYENNE
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