Lauzerte

Festival Quercinété Cinéma de plein air dans nos villages

Place du château cour de l’école primaire Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Le festival Quercinete (cinéma en plein air sur écran géant) projette dans les villages alentour pendant tout l’été et notamment …

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Place du château cour de l’école primaire Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie quercimages@laposte.net

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English :

The Quercinete festival (open-air cinema on a giant screen) screens films in the surrounding villages throughout the summer, including …

L’événement Festival Quercinété Cinéma de plein air dans nos villages Lauzerte a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy