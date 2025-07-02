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Festival Quercinété Cinéma de plein air dans nos villages Lauzerte

Festival Quercinété Cinéma de plein air dans nos villages Lauzerte mercredi 19 août 2026.

Adresse : Place du château cour de l'école primaire

Ville : 82110 Lauzerte

Département : Tarn-et-Garonne

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Tarif : 5 5 5

Lauzerte

Festival Quercinété Cinéma de plein air dans nos villages

Place du château cour de l’école primaire Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-19
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Le festival Quercinete (cinéma en plein air sur écran géant) projette dans les villages alentour pendant tout l’été et notamment …
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Place du château cour de l’école primaire Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie   quercimages@laposte.net

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English :

The Quercinete festival (open-air cinema on a giant screen) screens films in the surrounding villages throughout the summer, including …

L’événement Festival Quercinété Cinéma de plein air dans nos villages Lauzerte a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy

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