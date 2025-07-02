Festival Quercinété Cinéma de plein air dans nos villages Lauzerte
Festival Quercinété Cinéma de plein air dans nos villages Lauzerte mercredi 19 août 2026.
Lauzerte
Festival Quercinété Cinéma de plein air dans nos villages
Place du château cour de l’école primaire Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Le festival Quercinete (cinéma en plein air sur écran géant) projette dans les villages alentour pendant tout l’été et notamment …
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Place du château cour de l’école primaire Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie quercimages@laposte.net
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English :
The Quercinete festival (open-air cinema on a giant screen) screens films in the surrounding villages throughout the summer, including …
L’événement Festival Quercinété Cinéma de plein air dans nos villages Lauzerte a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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