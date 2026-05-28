Lauzerte

Festival Quercinété Dernière chance

Place du château Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 21:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Festival Quercinété Cinéma en plein air sur la Place du Château

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Place du château Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie quercimages@laposte.net

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English :

Quercinété Festival: Open-air cinema on the Place du Château

L’événement Festival Quercinété Dernière chance Lauzerte a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy