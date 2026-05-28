Festival Quercinété Plus fort que moi Lauzerte
Festival Quercinété Plus fort que moi Lauzerte mardi 18 août 2026.
Lauzerte
Festival Quercinété Plus fort que moi
Place du château Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:45:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Festival Quercinété Cinéma en plein air sur la Place du Château
.
Place du château Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie quercimages@laposte.net
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English :
Quercinété Festival: Open-air cinema on the Place du Château
L’événement Festival Quercinété Plus fort que moi Lauzerte a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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