Festival Ravel Manuel de Falla inspirations et filiations Générations Ravel CIAP Les Récollets-Errekoletoak Ciboure

Ciboure

Festival Ravel Manuel de Falla inspirations et filiations Générations Ravel

CIAP Les Récollets-Errekoletoak 2 quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 23 – 23 – 38 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 17:00:00

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-09-03

Benjamin Alard, clavecin et direction artistique Gabriel Pidoux, hautbois Solistes de l’Académie Ravel.

En composant dans les années 1920 son Concerto pour clavecin, Manuel de Falla s’est tourné vers la musique espagnole des siècles précédents. Sous la direction de Benjamin Alard, qui a joué et enregistré l’ouvrage sur un clavecin du début du XXe siècle prêté par la Fundación Manuel de Falla, les solistes de l’Académie Ravel retracent ce chemin historique… et le prolongent avec Las ínsulas extrañas de José María Sánchez-Verdú. .

CIAP Les Récollets-Errekoletoak 2 quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 13 00

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English : Festival Ravel Manuel de Falla inspirations et filiations Générations Ravel

L’événement Festival Ravel Manuel de Falla inspirations et filiations Générations Ravel Ciboure a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Pays Basque