Festival Ravel Messes madrilènes Rue pocalette Ciboure

Ciboure

Festival Ravel Messes madrilènes

Rue pocalette Eglise Saint Vincent Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Les Métaboles, ensemble vocal et instrumental Léo Warynski, direction.

Leurs voix s’approchent tout près des sphères célestes (La Croix) Les Métaboles, le chœur dirigé par Léo Warynski, se recueillent autour de Madrid. Avec deux compositeurs-phares Domenico Scarlatti, maître de musique de la cour du roi d’Espagne, auteur d’un Stabat Mater pour dix voix qui tutoient les anges ; et Arvo Pärt qui, après les attentats du 11 mars 2004 dans la capitale espagnole, écrivit un Da Pacem Domine au goût d’éternité. .

Rue pocalette Eglise Saint Vincent Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 13 00

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English : Festival Ravel Messes madrilènes

L’événement Festival Ravel Messes madrilènes Ciboure a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque