Festival Ravel Messes madrilènes Rue pocalette Ciboure
Festival Ravel Messes madrilènes Rue pocalette Ciboure vendredi 28 août 2026.
Ciboure
Festival Ravel Messes madrilènes
Rue pocalette Eglise Saint Vincent Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Les Métaboles, ensemble vocal et instrumental Léo Warynski, direction.
Leurs voix s’approchent tout près des sphères célestes (La Croix) Les Métaboles, le chœur dirigé par Léo Warynski, se recueillent autour de Madrid. Avec deux compositeurs-phares Domenico Scarlatti, maître de musique de la cour du roi d’Espagne, auteur d’un Stabat Mater pour dix voix qui tutoient les anges ; et Arvo Pärt qui, après les attentats du 11 mars 2004 dans la capitale espagnole, écrivit un Da Pacem Domine au goût d’éternité. .
Rue pocalette Eglise Saint Vincent Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 13 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Ravel Messes madrilènes
L’événement Festival Ravel Messes madrilènes Ciboure a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite Pays d’Art et d’Histoire Le fort de Socoa le gardien de la baie Ciboure 9 mai 2026
- Marché de produits régionaux Ciboure 10 mai 2026
- Yin Yoga à la bougie Salle Untxinananda Ciboure 12 mai 2026
- Exposition Paperean Zumeta Galerie Arte Bideak Ciboure 14 mai 2026
- Expoxition immersive Ciboure mon amour Quai Maurice Ravel Ciboure 14 mai 2026