Festival Renc’art à ta porte – 18/04 – A contre tango, Château l’Escarderie, Saint-Germain-de-la-Rivière

Festival Renc’art à ta porte – 18/04 – A contre tango Samedi 18 avril, 18h30 Château l’Escarderie Gironde

Prix libre et conscient – Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T18:30:00+02:00 – 2026-04-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T18:30:00+02:00 – 2026-04-18T20:00:00+02:00

Pour la première date du festival Renc’art à ta porte 2026, le Collectif Mixeratum vous invite à une expérience immersive au cœur du Château Escarderie. Ce festival professionnel unique propose des spectacles intimistes chez l’habitant ou dans des lieux atypiques, suivis d’un temps convivial autour d’un verre de l’amitié pour échanger avec les artistes.

Le Spectacle : A contre Tango vous propose un voyage dans les musiques argentines et l’univers du tango. La chanteuse d’origine argentine aime partager sa passion pour la langue espagnole. A travers des chansons du répertoire populaire d’Argentine et leur traduction en français, ce spectacle est pensé comme un voyage émancipateur qui crée des ponts poétiques entre langue française et espagnole. Quelques ponctuations de textes et chansons françaises viennent rappeler et tisser des liens sensibles avec l’univers du tango. Un subtil mélange poétique, nostalgique et pétillant.

Distribution : Natacha Roscio (Voix & textes) et Maëlle Aguila (Accordéon).

Infos Pratiques :

Dans un souci d’accès à la culture pour toutes et tous, tous les événements sont accessibles au chapeau, à un prix libre et équitable, dans le respect du travail des artistes professionnel.le.s qui se produisent.

Le festival est porté par le collectif Mixeratum Ergo Sum.

Réservation obligatoire : Les jauges sont réduites pour préserver l’intimité du moment. Merci de réserver et de prévenir en cas d’imprévu.

Château l’Escarderie 6 rue de Goffre 33240 Saint-Germain-de-la-Rivière Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/collectif-mixeratum-ergo-sum/evenements/a-contre-tango-18-04-festival-renc-art-a-ta-porte »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 56 76 29 08 »}, {« type »: « email », « value »: « mixeratumergosum@gmail.com »}]

A CONTRE TANGO – OUVERTURE DU FESTIVAL