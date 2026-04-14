Festival Renc’art à ta porte – 24/04 – Bulle de salon, Bordeaux – Lieu tenu secret, Bordeaux

Festival Renc’art à ta porte – 24/04 – Bulle de salon Vendredi 24 avril, 20h00 Bordeaux – Lieu tenu secret Gironde

Prix libre et conscient – Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T21:30:00+02:00

Dans le cadre du festival Renc’art à ta porte 2026, le Collectif Mixeratum vous invite à une expérience immersive. Ce festival professionnel unique propose des spectacles intimistes chez l’habitant, suivis d’un temps convivial autour d’une auberge espagnole pour échanger avec les artistes.

Le Spectacle : Bulle de salonDistribution :Natacha Roscio (Voix & textes) et Milos Asian (Guitare)

Infos Pratiques :

LIEU SECRET : Le lieu du spectacle est tenu secret, la réservation est obligatoire afin d’obtenir l’adresse du rendez-vous. Les jauges étant réduites et les spectacles uniquement accessibles sur réservation, merci de prévenir si vous avez un imprévu.

Renc’art à ta porte

Renc’art à ta porte est un festival professionnel qui propose des spectacles intimistes chez l’habitant·e. Il est porté par le collectif Mixeratum Ergo Sum. Chaque représentation est suivie d’un temps convivial autour d’un verre de l’amitié. Il se déroule dans toute la Région Nouvelle Aquitaine.

Dans un souci d’accès à la culture pour toutes et tous, tous les événements sont accessibles au chapeau, à un prix libre et équitable, dans le respect du travail des artistes professionnel.le.s qui se produisent.

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BULLE DE SALON – Lecture musicale improvisée sur la maison