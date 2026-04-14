Festival Renc’art à ta porte – 26/04 – Blue mojito, Bordeaux – Lieu tenu secret, Bordeaux

Festival Renc’art à ta porte – 26/04 – Blue mojito Dimanche 26 avril, 18h00 Bordeaux – Lieu tenu secret Gironde

Prix libre et conscient – Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T18:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T18:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:30:00+02:00

Dans le cadre du festival Renc’art à ta porte 2026, le Collectif Mixeratum vous invite à une expérience immersive. Ce festival professionnel unique propose des spectacles intimistes chez l’habitant, suivis d’un temps convivial autour d’une auberge espagnole pour échanger avec les artistes.

Le Spectacle : Blue Mojito s’exporte en version salon pour un envoûtant voyage acoustique entre chanson, bossa nova et jazz. Le duo nous convie à une exploration de l’intime : une rêverie à travers ce qui nous construit, nous fait grandir ou vieillir. Une escale dans des créations originales où se mêlent poésie et malice, soutenue par la richesse harmonique du guitariste issu du jazz. La voix de la chanteuse, d’origine argentine, entre murmure et magnétisme, convoque un univers chaleureux, sensible et pétillant. Elle s’affirme ici comme autrice-compositrice, sculptant des mélodies qui portent sa double culture. Une couleur singulière vient enrichir la traversée : la mise en musique de poèmes d’Alfonsina Storni, figure féminine majeure de la littérature argentine. Ce dialogue avec l’œuvre de la poétesse offre un écho contemporain à ces textes historiques. Teintées de mélancolie, ces chansons capturent les instantanés éphémères de la vie. Elles esquissent une lueur d’espoir face au chaos du monde.

Distribution : Natacha Roscio (Chant) et Nicolas Bombard (Guitare)

Infos Pratiques :

LIEU SECRET : Le lieu du spectacle est tenu secret, la réservation est obligatoire afin d’obtenir l’adresse du rendez-vous. Les jauges étant réduites et les spectacles uniquement accessibles sur réservation, merci de prévenir si vous avez un imprévu.

Renc’art à ta porte

Renc’art à ta porte est un festival professionnel qui propose des spectacles intimistes chez l’habitant·e. Il est porté par le collectif Mixeratum Ergo Sum. Chaque représentation est suivie d’un temps convivial autour d’un verre de l’amitié. Il se déroule dans toute la Région Nouvelle Aquitaine.

Dans un souci d’accès à la culture pour toutes et tous, tous les événements sont accessibles au chapeau, à un prix libre et équitable, dans le respect du travail des artistes professionnel.le.s qui se produisent.

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BLUE MOJITO – Concert