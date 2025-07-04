Festival Rencontres de Rignac Spectacle de Marionnettes Rires fertiles Hameau Miers

Miers

Festival Rencontres de Rignac Spectacle de Marionnettes Rires fertiles

Hameau Barrières Miers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Selena et Raphaëlle prennent place, respirent à l’unisson et nous plongent dans l’histoire de Perséphone, enlevée par son oncle Hadès, le dieu des Enfers

Selena et Raphaëlle prennent place, respirent à l’unisson et nous plongent dans l’histoire de Perséphone, enlevée par son oncle Hadès, le dieu des Enfers. Sa mère, Déméter, déesse des moissons, sombre alors dans un deuil profond, condamnant les hommes à la famine. Tandis que la terre se meurt, une créature énigmatique pourrait bien bouleverser le cours des choses…

A plusieurs reprises, des créatures masquées surgissent et proposent des intermèdes farcesques avant de disparaître. Entre récit, incarnation, danse et chant, les comédiennes donnent corps à une légende vivante dans laquelle le visible côtoie l’invisible

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Hameau Barrières Miers 46500 Lot Occitanie +33 6 67 39 55 06

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English :

Selena and Raphaëlle take their places, breathe in unison and plunge us into the story of Persephone, abducted by her uncle Hades, the god of the Underworld

L’événement Festival Rencontres de Rignac Spectacle de Marionnettes Rires fertiles Miers a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Dordogne