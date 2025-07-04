Lecture musicale Terre, pierre et vent les trois éléments de William S. Merwin Maison Valéry Jamin Miers
Lecture musicale Terre, pierre et vent les trois éléments de William S. Merwin Maison Valéry Jamin Miers vendredi 11 septembre 2026.
Miers
Lecture musicale Terre, pierre et vent les trois éléments de William S. Merwin
Maison Valéry Jamin Hameau de Barrières Miers Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Concert avec Éric Louviot à la voix et au texte, accompagné à la musique par Karinn Helbert au Cristal Bachet et Emmanuel Decocq au violon et au doudouk.
Tout public
Panier partagé
Proposé par l'Association "Sur les pas de William S
Concert avec Éric Louviot à la voix et au texte, accompagné à la musique par Karinn Helbert au Cristal Bachet et Emmanuel Decocq au violon et au doudouk.
Tout public
Panier partagé
Proposé par l'Association "Sur les pas de William S. Merwin" en partenariat avec Valéry Jamin du Hameau de Miers
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Maison Valéry Jamin Hameau de Barrières Miers 46500 Lot Occitanie +33 6 85 04 08 83
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English :
Concert featuring %C9ric Louviot on vocals and lyrics, accompanied by Karinn Helbert on the Cristal Bachet and Emmanuel Decocq on violin and doudouk.
All ages welcome
Shared basket
Presented by the Sur les pas de William S Association
L’événement Lecture musicale Terre, pierre et vent les trois éléments de William S. Merwin Miers a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Vallée de la Dordogne
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