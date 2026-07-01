Festival Rezé – Claire Cité, Parc de la Balinière, Rezé

Informations pratiques

Festival Rezé – Claire Cité Samedi 4 juillet, 15h30 Parc de la Balinière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T15:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-04T15:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Le Claire Cité Festival revient pour une deuxième édition le samedi 4 juillet 2026, de 15h30 à minuit, au Parc de la Balinière à Rezé.

Tout au long de la journée : des initiations artistiques pour petits et grands, un spectacle familial, des animations musicales, des concerts et des DJ sets dans une ambiance festive.

Programmation :

-15h30 à 17h30 : Initiation au cirque avec l’école de cirque Chapidock / Initiation au breakdance avec Nadoo / Découverte de la musique assistée par ordinateur avec l’association Kontrat Dixion / Initiation au graff avec Sabre One

-16h00 à 16h45 : Spectacle familial Tambouille et Cocotte

-17h00 à 18h00 : Déambulation musicale avec Les Transformateurs Acoustiques, fanfare récup’ qui dépote

-17h30 à 18h30 : Initiation à la danse brésilienne avec l’association Odara

-18h00 à 19h00 : Chorales

-18h30 à 19h00 : DJ Foeyman

-19h00 à 20h00 : Concert de No More Winters

-20h00 à 20h30 : DJ Foeyman

-20h30 à 21h30 : Concert du SteelBand Calyp’s Atlantic

-22h00 à 00h00 : DJ Tine

Parc de la Balinière Rue de la Balinière, Rezé Rezé 44400 La Houssais Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://clairecite.fr/event/claire-cite-festival »}]

Le Claire Cité Festival revient pour sa deuxième édition ! nantes nantes métropole