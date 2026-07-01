La radio JET FM 91.2 fête ses 40 ans !, Le petit café de rezé, Rezé

Informations pratiques

La radio JET FM 91.2 fête ses 40 ans ! Samedi 4 juillet, 16h00 Le petit café de rezé Loire-Atlantique

Prix libre sur place en soutien à la Radio

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

PROGRAMMATION 100% Jet

Pour fêter et soutenir la Radio Jet FM, de 16h à 1h, nous vous avons concocté une prorgrammation spéciale proposée par des bénévoles et salariés de l’asso. Et iels ont du talent !

Venez fêter 40 ans de radio associative avec nous

16h : LES ENFANTS DU BLED par Deep Electronic Sound – Dj set

Un périple dans le désert Saoudien

17h : Ti – Concert

Semblable à une lente traversée rituelle d’un crépuscule brumeux qui n’en finit pas. Ti est un duo originaire de Saint-Nazaire, mêlant de manière improvisée voix hypnotiques et nappes poetico-trans-ambientales.

Ambiante improvised

18h : LE BRUIT SUR LA LANGUE par Bruit de flond – jeu performé

Une émission qui joue à faire de la radio à partir de « cartes contraintes » distribuées par notre maitresse de ceremonie. Un certain égarement de la pensée et un détournement certain de la parole. Une absurdité jouissive.

Jeu radiophonique performé

19h : ANTEPOP par Elmut Schwartz, le professeur Schmielblee, Erik Z, Hamza Mektoub, Jeannine – Concert

Antepop ou la chevauchée du système Nietzki : le passage direct à l’accès qui mène derrière les frontières de l’univers.

Concert

20h : DIS MOI QUI TU FREQUENCES par hypernerveux – archives performées

40 ans, 40 archives, 40 minutes, par 3 fois 40 heures semaines hypernerveuses

21h : TWIN MIX – DJ Set

Henri, programmateur musical depuis 30 ans, et sa nepo baby Anna, programmatrice à temps partiel, sont heureux de vous présenter un super mix « ping-pong » (très plaisant) mélangeant leurs deux cultures musicales pendant 1h !

22h : EUTEXIE – Concert

Eutexie c’est la rencontre du rap bruyant, brut et engagé de Jomar La Discrétion, qui n’a de discret que le nom, et des machines électroniques de Citizen Gaz, qui crée une musique rigoureuse sans trop se prendre au sérieux. Une expérience où la musique résonne, la langue claque et les mots se distordent.

23h : JAWBREAKER – DJ set

A en jeter de l’huile sur le feu, on finit par se brûler les doigts. Car si jawbreaker en est arrivé à rejeter le monde de la nuit, c’est une invitation à la danse des plus sérieuses. Après s’être trompé à jouer techno à la suite d’un concert de rock (ou l’inverse), l’(anti) DJ s’est attelé à mixer les contraires. C’est festif et d’humeur punk, pour des sets aussi denses que dance.

00h : PHILIPPE MAIN D’OEUVRE – DJ set

Antagoniste des cireurs de parquets, camarade des flingueurs de baskets, de quoi donc finir en beauté avec quelques battements à intervalles réguliers augmentés de motifs et atmosphères aussi saisissants que renversants.

Restauration sur place.

Entrée à prix libre.

Tous les bénéfices seront versés à JET.

Un grand merci à Samuel du Petit café pour son soutien.

Le petit café de rezé 7 Rue Maurice Lagathu, 44400 Rezé Rezé 44400 La Blordière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.jetfm.fr/les-40-ans-de-jet/ »}]

Soirée d’anniversaire et de soutien à JET FM. Au programme : concerts, performances, mix et surprises… Dj Mix Performance

Yoan Robin