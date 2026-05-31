Visite guidée du site archéologique, Le Chronographe, Rezé

Visite guidée du site archéologique 5 juillet – 30 août, les dimanches Le Chronographe Loire-Atlantique

Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ – 3€ – 2€ // Gratuit pour les moins de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T16:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00

Profitez de l’été pour visiter le site archéologique Saint-Lupien. Suivez le guide et découvrez les vestiges du port antique de Rezé.

Sur réservation par mail, téléphone ou sur place.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0252108320 »}, {« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}]

Profitez de l’été pour visiter le site archéologique Saint-Lupien. Suivez le guide et découvrez les vestiges du port antique de Rezé.

©Le Chronographe