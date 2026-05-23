Festival Duo – Performances artistiques Maison des Isles, Rezé Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 11:00 – 18:00

Gratuit : non 10 € / 5 € pour les moins de 12 ans 5 duos accessibles sur le week-end en fonction des places et horaires. Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Henri Landré (musicien) & Jérôme Blin (photographe), Delphine Soustelle-Truchi (plasticienne) & Laetitia Velma (musicienne), Jérôme Mulot (dessinateur) & Philippe Chevrinais (plasticien), Annaick Domergue (comédienne) & Fredéric Vivier (Océanographe), Roselyne Le Saux (brodeuse) & Claudine Paque (raconteuse).Rendez-vous à l’accueil du festival, à la Maison des Îles, pour construire votre programme et votre parcours sur mesure à partir de 10 h.insta : @festival.duo???? Plus d’infos et réservations

Maison des Isles, Rezé Rezé 44400

https://www.helloasso.com/associations/art-connexion-44/evenements/festival-duo-2026



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