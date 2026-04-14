Randonnée cyclotouriste : cyclodécouverte « L’urbanisation de Rezé après la seconde guerre Mondiale », SALLE DU SEIL, REZE
Randonnée cyclotouriste : cyclodécouverte « L’urbanisation de Rezé après la seconde guerre Mondiale », SALLE DU SEIL, REZE dimanche 24 mai 2026.
Randonnée cyclotouriste : cyclodécouverte « L’urbanisation de Rezé après la seconde guerre Mondiale » Dimanche 24 mai, 09h30 SALLE DU SEIL Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T09:30:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T09:30:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00
Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127824
SALLE DU SEIL 2 ALLEE DE TOURAINE REZE 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « jeanlucfavro@hotmail.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.amicalecyclisteducoin.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.amicalecyclisteducoin.fr/ »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/127824 »}]
Organisation : AMICALE CYCLISTE DU COIN Mai à vélo
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