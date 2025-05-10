Visite-atelier : archéologie funéraire, Le Chronographe, Rezé

Visite-atelier : archéologie funéraire 9 et 10 mai Le Chronographe Loire-Atlantique

Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ – 3€ – 2€ // Gratuit pour les moins de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T15:30:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T15:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Le Chronographe s’inscrit dans le Printemps des cimetières, temps fort national le samedi 9 et le dimanche 10 mai 2026.

Il propose une visite-atelier autour des vestiges funéraires. Quelles étaient les pratiques funéraires et qu’est-ce qu’elles nous apprennent des sociétés ? Qu’est-ce que les os nous indiquent de ces humains du passé : âge, taille, sexe, alimentation, maladie…? Quels sont les éléments à regarder ? Cette visite-atelier vous propose de découvrir les vestiges présents sur le site Saint-Lupien. Elle s’appuie également sur l’exposition permanente du Chronographe Archéologie d’une ville romaine : Ratiatum et sur son exposition temporaire Maternités, archéologie de la figure maternelle.

Visite-atelier à partir de 9 ans.

Sur réservation par mail, téléphone ou sur place.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0252108320 »}, {« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?category=all%2Cexpositions%2Cfestivals&date=11%2F12%2F2024&search=%22printempsdescimeti%C3%A8res2026%22 »}]

Le Chronographe propose une visite-atelier autour des vestiges funéraires. printempsdescimetières2026

© Stephane Menoret – Nantes Métropole