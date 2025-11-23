Les Fanfaronnades – Festival de fanfares Trentemoult Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 19:00 –

Un des plus beaux festivals de fanfares de l’Ouest sur les bords de Loire, à Trentemoult, au parc de la grève. Quatre jours de musique non amplifiée, 400 musiciens (petits et grands).Quatre jours de plongée dans un monde musical éclectique coloré, aux costumes improbables et à l’atmosphère chaleureuse !Un festival tout public, populaire, pour petits et grands, classiques et branchés, en famille, en solo ou entre amis. Le festival se déroulera dans 2 lieux :> Le parc arboré de la Grève, à côté du pendule (oeuvre du Voyage à Nantes en bord de Loire)> Les ruelles de Trentemoult, petit village historique de pêcheurs, où les nombreuses petites places accueilleront les concerts et rencontres entre les musiciens, le public et les habitants. du 7 mai au 10 mai 2026 :jeudi de 19h à 0h30, vendredi et samedi de 14h à 0h30, dimanche de 12h à 17h

