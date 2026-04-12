Atelier éclatée au sol, la mosaïque romaine Chronographe (Le) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 14:30 – 15:30

Gratuit : non Tarif Métropolitain : 3€ // Tarif Non Métropolitain : 6€ // Carte Blanche : 2.50€ Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 10

Cet atelier permet de comprendre comment sont créées les mosaïques, ces décors constitués de plusieurs morceaux de matériaux (terre cuite, verre, pierre, marbre …) assemblés pour former un motif figuratif ou géométrique. Les enfants peuvent choisir leur motif et créer leur propre mosaïque avec des tesselles colorées.Atelier pour les enfants de 8 à 10 ans.Sur réservation, en ligne.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr https://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/workshop-detail/3341



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