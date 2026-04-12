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Atelier éclatée au sol, la mosaïque romaine Chronographe (Le) Rezé

Atelier éclatée au sol, la mosaïque romaine Chronographe (Le) Rezé

Atelier éclatée au sol, la mosaïque romaine Chronographe (Le) Rezé jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Chronographe (Le)

Adresse : 21 Rue Saint Lupien

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 14:30

Tarif : Tarif Métropolitain : 3€ // Tarif Non Métropolitain : 6€ // Carte Blanche : 2.50€

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 14:30 – 15:30
Gratuit : non Tarif Métropolitain : 3€ // Tarif Non Métropolitain : 6€ // Carte Blanche : 2.50€ Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 10 

Cet atelier permet de comprendre comment sont créées les mosaïques, ces décors constitués de plusieurs morceaux de matériaux (terre cuite, verre, pierre, marbre …) assemblés pour former un motif figuratif ou géométrique. Les enfants peuvent choisir leur motif et créer leur propre mosaïque avec des tesselles colorées.Atelier pour les enfants de 8 à 10 ans.Sur réservation, en ligne.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr https://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/workshop-detail/3341


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