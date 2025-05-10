Atelier Faire parler les morts, l’archéo-anthopologie, Le Chronographe, Rezé

Atelier Faire parler les morts, l’archéo-anthopologie Samedi 13 juin, 14h30 Le Chronographe Loire-Atlantique

L’atelier sera proposé en continu tout l’après-midi. Il est conseillé à partir de 9 ans car, pour les plus jeunes, le sujet peut être un peu sensible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Cet atelier consiste à découvrir une importante spécialité de l’archéologie : l’archéo-anthropologie. Il s’agit de comprendre comment l’étude des sépultures peut nous renseigner sur les individus : leur âge, leur taille, leur statut social, leur alimentation mais aussi leurs maladies. Quels sont les éléments à regarder ? Qu’est-ce que les os nous apprennent de ces humains du passé ?

Le Chronographe 21 rue Saint-Lupien Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0252108320 https://lechronographe.nantesmetropole.fr/ Le Chronographe est le musée archéologique de Nantes Métropole. Il est situé sur le site archéologique antique de Saint-Lupien à Rezé. Il permet de valoriser les travaux archéologiques de la métropole nantaise, et notamment ceux du service archéologique de Nantes Métropole. Le Chronographe a pour vocation d’exposer, d’expliquer et de faire expérimenter aux visiteurs les méthodes de l’archéologie. Le Chronographe est accessible en tramway (ligne 3 arrêt 8 mai ou Château de Rezé ou ligne 2 arrêt Gare de Pont Rousseau) et en bus (ligne 30 arrêt le Corbusier ou ligne 97 arrêt Clos Bonnet).

Le parking public Saint-Lupien est situé à 5 minutes de marche du Chronographe.

Des appuis vélos sont disponibles sur le site archéologique.

Cet atelier consiste à découvrir une importante spécialité de l’archéologie : l’archéo-anthropologie. Il s’agit de comprendre comment l’étude des sépultures peut nous renseigner sur les individus : à…

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