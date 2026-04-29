Atelier femmes enceintes Chronographe (Le) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 11:30 – 12:30

Gratuit : oui Gratuit Adulte

Un rendez-vous dédié aux futures mamans dès le 5e mois de grossesse. Pour nouer une relation avec le bébé, lui adresser une chanson, entamer un dialogue fait de sons et d’intenses émotions. Un temps d’échange, de partage et de communion sensorielle. Prendre confiance en sa voix, c’est prendre confiance en soi !Sur réservation auprès de la Balinière.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0251707820



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