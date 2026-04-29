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Atelier femmes enceintes Chronographe (Le) Rezé

Atelier femmes enceintes Chronographe (Le) Rezé

Atelier femmes enceintes Chronographe (Le) Rezé vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Chronographe (Le)

Adresse : 21 Rue Saint Lupien

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 11:30

Tarif : Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 11:30 – 12:30
Gratuit : oui Gratuit Adulte 

Un rendez-vous dédié aux futures mamans dès le 5e mois de grossesse. Pour nouer une relation avec le bébé, lui adresser une chanson, entamer un dialogue fait de sons et d’intenses émotions. Un temps d’échange, de partage et de communion sensorielle. Prendre confiance en sa voix, c’est prendre confiance en soi !Sur réservation auprès de la Balinière.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0251707820


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