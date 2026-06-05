JEA : Visite guidée de Maternités par Valérie Delattre Chronographe (Le) Rezé
JEA : Visite guidée de Maternités par Valérie Delattre Chronographe (Le) Rezé samedi 13 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 11:30 – 12:30
Gratuit : oui Tout public
Jusqu’au 10 janvier 2027, le Chronographe présente l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle. Celle-ci s’appuie sur les dernières découvertes archéologiques et historiques pour questionner la place de la maternité à travers le temps et les sociétés et proposer un regard scientifique et sensible sur un thème universel, longtemps laissé dans l’ombre.Profitez des JEA pour suivre la commissaire d’exposition, Valérie Delattre, archéo-anthropologue de l’Inrap, lors d’une visite guidée de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle. Jauge de 20 personnes
Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr
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