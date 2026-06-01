Visite à deux voix : archéologie et santé, Le Chronographe, Rezé

Visite à deux voix : archéologie et santé 6 juin 2026 – 10 janvier 2027 Le Chronographe Loire-Atlantique

– Tarif plein : 6€

– Tarif réduit : 3.50€ / 3€ / 2€

– Gratuité pour les moins de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2027-01-10T15:30:00+01:00 – 2027-01-10T16:30:00+01:00

À l’occasion de son exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle, le Chronographe propose une visite à deux voix. Suivez un médiateur du Chronographe et une auxiliaire de puériculture, ils vous présenteront l’exposition chacun avec leur vision et leur expertise.

Visite présentée par Le Chronographe et Anne Gouret, auxiliaire de puériculture à la retraite. Elle est bénévole au CSC Loire et Seil pour les actions de parentalité et a contribué au livre Naitre et accoucher à Nantes, 1970-2025.

Jauge : 15 personnes

Sur réservation par mail, téléphone et sur place.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0252108320 »}, {« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}]

Le Chronographe propose une visite à deux voix de l’exposition Maternités. Suivez un médiateur et une auxiliaire de puériculture vous présenter l’exposition chacun avec leur vision et leur expertise.

@Tim Fox – Nantes Métropole