Visitez le MIN Nantes Métropole et rencontrez les producteurs, Min de Nantes-Métropole, Rezé

Visitez le MIN Nantes Métropole et rencontrez les producteurs Vendredi 5 juin, 06h00 Min de Nantes-Métropole Loire Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T06:00:00+02:00 – 2026-06-05T09:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T06:00:00+02:00 – 2026-06-05T09:00:00+02:00

Entrez dans les coulisses du MiN Nantes Métropole, habituellement réservé aux professionnels. 3h de visite pour comprendre son fonctionnement et aller à la rencontre des producteurs du Carreau.

Min de Nantes-Métropole 71 boulevard Alfred Nobel 44400 Rezé Rezé 44400 Loire Atlantique Pays de la Loire 06 85 51 99 50 https://www.minnantes.com [{« type »: « email », « value »: « p.mariot@minnantes.com »}] Contact : Gilles Maréchal

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