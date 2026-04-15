Visites de chantiers – Tout savoir sur les nouvelles lignes de tram 6 et 7, Base vie de chantier SEMITAN, Rezé

Visites de chantiers – Tout savoir sur les nouvelles lignes de tram 6 et 7 Vendredi 12 juin, 13h30 Base vie de chantier SEMITAN Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T13:30:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T13:30:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00

Nous vous invitons à participer à une visite exclusive des chantiers des nouvelles lignes de transport pour découvrir les aménagements et projets prévus à horizon fin 2027 sur le secteur de Rezé.

Rendez-vous le vendredi 12 juin à 13h30 à la base vie de chantier de la SEMITAN rue de l’Abbé Grégoire. L’accès se fait :

• Par transport en commun (Bus 30 et 36, arrêts Seil).

• En voiture avec possibilité de se garer directement à la base vie ou juste à côté sur le parking du Conforama.

Au programme :

• Un tour d’horizon des travaux en cours sur ce secteur

• Des explications concrètes sur le projet des 3 futures lignes de transport, L6 et7 et L8

• Un temps d’échange avec les équipes et experts présents sur site

• Une occasion privilégiée de mieux comprendre les transformations à venir et d’anticiper les évolutions des déplacements dans la métropole.

Inscription obligatoire.

Visite d’environ 2,5/3 km à pied. Les visites se feront dans une zone de chantier non accessible aux PMR.

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Chaque mois, venez découvrir les coulisses des travaux qui préparent l’arrivée de vos futures lignes de transport. Durée de la visite : 2h30 // Gratuit sur inscription visitechantier visitechantiers2026

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