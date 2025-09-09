Des nuits pour voir le jOur – Cie Allégorie Salle de l’AEPR Rezé

Des nuits pour voir le jOur – Cie Allégorie Salle de l’AEPR Rezé vendredi 29 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 20:00 – 21:30

Gratuit : non 8e à 18€

La tête à l’envers pour voir le monde à l’endroit, la circassienne questionne les limites du corps et de l’esprit dans une performance impressionnante. Comme une confidence, elle nous emporte dans son histoire vertigineuse et nous met en mouvement. En nous offrant une immersion dans son univers, l’artiste nous plonge dans notre propre intériorité, dans une grande respiration partagée.

Salle de l’AEPR Rezé 44400

https://billetterie.lasoufflerie.org/agenda/179-des-nuits-pour-voir-le-jour