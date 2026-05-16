Festival Montre ton court ! Cinema Saint-Paul, Rezé Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 20:07 – 22:07

Gratuit : non 3 € Tout public

Si vous connaissez le cinéma St Paul à Rezé, vous savez sans doute que l’équipe perpétue la tradition du court-métrage avant la projection du film. (Si vous ne le connaissez pas, courez-y, car en plus du court-métrage, des bons films, vous vous retrouverez dans une ambiance « Dernière séance », le cinéma ayant gardé son décor 50’s).Amoureux du 7e art, dès sa forme courte, un groupe de bénévoles a décidé de créer le Festival Montre ton court en 2017. L’idée était de découvrir les pépites locales et de donner de la visibilité aux réalisateurs de courts métrages amateurs de Loire-Atlantique et de Vendée.Tous les talents sont les bienvenus : réalisateur en herbe, fan de montage, passionné de caméra, scénariste débutant, bricoleur de génie… Que vous soyez écoliers, collégiens, lycéens, clubs, associations, seniors, jeunes, famille, amis, collègues… Vous pouvez vous lancer.Toutes les formes sont acceptées : fiction, documentaire, animation… Les seules contraintes : ne pas dépasser 7 min de film, ne pas être professionnel, habiter la Loire-Atlantique ou la Vendée, que votre film ait moins de 2 ans.Après sélection, 10 œuvres seront diffusées sur grand écran pour la soirée du Festival Montre ton court où le public deviendra jury. Les meilleurs courts métrages seront diffusés durant un mois (en septembre) avant les films programmés au Cinéma St Paul.À vos courts, prêts, partez !???? Réservations

Cinema Saint-Paul, Rezé Rezé 44400

https://cinemastpaul.fr/FR/114/montre-ton-court.html



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