Visite contemplative pour la Nuit des Musées Chronographe (Le) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 18:30 – 19:15

Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Tentez une visite sensorielle en explorant les œuvres autrement. Le Chronographe inaugure une nouvelle expérience en vous proposant un atelier de pleine conscience. Profitez d’un moment privilégié dans l’exposition privatisée pour vous, avec la sophrologue Sophie Kerboul. En vous connectant à l’instant présent et en travaillant votre concentration, vous découvrirez les objets archéologiques de manière contemplative et sensorielle. Un véritable voyage pour se reconnecter à ses sensations.Visite à partir de 15 ans.Sur réservation par mail, téléphone ou sur place.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320



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