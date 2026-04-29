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Visite contemplative pour la Nuit des Musées Chronographe (Le) Rezé

Visite contemplative pour la Nuit des Musées Chronographe (Le) Rezé

Visite contemplative pour la Nuit des Musées Chronographe (Le) Rezé samedi 23 mai 2026.

Lieu : Chronographe (Le)

Adresse : 21 Rue Saint Lupien

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:30

Tarif : Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 18:30 – 19:15
Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior 

Tentez une visite sensorielle en explorant les œuvres autrement. Le Chronographe inaugure une nouvelle expérience en vous proposant un atelier de pleine conscience. Profitez d’un moment privilégié dans l’exposition privatisée pour vous, avec la sophrologue Sophie Kerboul. En vous connectant à l’instant présent et en travaillant votre concentration, vous découvrirez les objets archéologiques de manière contemplative et sensorielle. Un véritable voyage pour se reconnecter à ses sensations.Visite à partir de 15 ans.Sur réservation par mail, téléphone ou sur place.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320


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