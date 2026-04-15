Cyclodécouverte autour du thème: « l’urbanisation de Rezé après la seconde guerre mondiale », salle du Seil, Rezé
Cyclodécouverte autour du thème: « l’urbanisation de Rezé après la seconde guerre mondiale », salle du Seil, Rezé dimanche 24 mai 2026.
Cyclodécouverte autour du thème: « l’urbanisation de Rezé après la seconde guerre mondiale » Dimanche 24 mai, 09h30 salle du Seil Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T09:30:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T09:30:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00
La ville de Rezé a connu une forte urbanisation après la seconde guerre mondiale afin de faire face à la pénurie de logements. Cette cyclodécouverte va permettre de découvrir les différentes formes, parfois très originales qu’a pris cette urbanisation. De la Maison Radieuse de le Corbusier, au quartier de Claire Cité construite pas ses habitants, venez découvrir une histroire riche et originale.
salle du Seil allée de Provence 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.amicalecyclisteducoin.fr/ »}]
balade à vélo dans les rues de la ville de Rezé à la découverte de son histoire.
Une équipe de Castors en 1955, rue du Château à Rezé
À voir aussi à Reze (Loire-Atlantique)
- Atelier gommettes en folie Chronographe (Le) Rezé 15 avril 2026
- Atelier éclatée au sol, la mosaïque romaine Chronographe (Le) Rezé 16 avril 2026
- Atelier faire parler les morts, l’archéo-anthropologie Chronographe (Le) Rezé 17 avril 2026
- Atelier faire parler les morts, l’archéo-anthropologie, Le Chronographe, Rezé 17 avril 2026
- Expo-vente solidaire des Amis des Enfants du Monde, Maison des Isles, Rezé, Rezé 18 avril 2026