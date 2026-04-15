Cyclodécouverte autour du thème: « l’urbanisation de Rezé après la seconde guerre mondiale », salle du Seil, Rezé

Cyclodécouverte autour du thème: « l’urbanisation de Rezé après la seconde guerre mondiale » Dimanche 24 mai, 09h30 salle du Seil Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T09:30:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T09:30:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00

La ville de Rezé a connu une forte urbanisation après la seconde guerre mondiale afin de faire face à la pénurie de logements. Cette cyclodécouverte va permettre de découvrir les différentes formes, parfois très originales qu’a pris cette urbanisation. De la Maison Radieuse de le Corbusier, au quartier de Claire Cité construite pas ses habitants, venez découvrir une histroire riche et originale.

salle du Seil allée de Provence 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.amicalecyclisteducoin.fr/ »}]

balade à vélo dans les rues de la ville de Rezé à la découverte de son histoire.

Une équipe de Castors en 1955, rue du Château à Rezé