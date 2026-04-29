Heure calme au Chronographe Chronographe (Le) Rezé
Heure calme au Chronographe Chronographe (Le) Rezé samedi 27 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 13:00 – 14:00
Gratuit : non Tarif plein 4€ // Tarif réduit : 1.50€ // Gratuité (sur présentation d’un justificatif) Personne en situation de handicap, Senior, Tout public, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte
Le Chronographe vous propose une heure calme, de 13h à 14h, certains samedis, pour visiter le musée dans une atmosphère plus douce. Pour profiter au mieux de ce temps calme, vous pourrez aussi emprunter les objets du Chronofeel : sabliers, œufs à malaxer, casque anti-bruit (taille adulte et enfant), Fidget cube, Tangle ou encore carnet d’art thérapie. De quoi rendre la visite plus accessible et confortable. Chacun est invité à respecter les besoins des autres visiteurs et le chuchotement est privilégié.Sans réservation.
Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320
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