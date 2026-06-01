JEA : Visite guidée de Maternités par Valérie Delattre, Le Chronographe, Rezé
JEA : Visite guidée de Maternités par Valérie Delattre, Le Chronographe, Rezé samedi 13 juin 2026.
JEA : Visite guidée de Maternités par Valérie Delattre Samedi 13 juin, 11h30, 15h30 Le Chronographe Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T11:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00
Jusqu’au 10 janvier 2027, le Chronographe présente l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle. Celle-ci s’appuie sur les dernières découvertes archéologiques et historiques pour questionner la place de la maternité à travers le temps et les sociétés et proposer un regard scientifique et sensible sur un thème universel, longtemps laissé dans l’ombre.
Profitez des JEA pour suivre la commissaire d’exposition, Valérie Delattre, archéo-anthropologue de l’Inrap, lors d’une visite guidée de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle.
Jauge de 20 personnes
Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Profitez des JEA pour suivre la commissaire d’exposition, Valérie Delattre, archéo-anthropologue de l’Inrap, lors d’une visite guidée de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle.
@LeChronographe
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