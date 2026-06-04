JEA : atelier archéo-anthropo Chronographe (Le) Rezé
JEA : atelier archéo-anthropo Chronographe (Le) Rezé samedi 13 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 14:30 – 18:30
Gratuit : oui Age minimum : 9 et Age maximum : 99
Cet atelier consiste à découvrir une importante spécialité de l’archéologie : l’archéo-anthropologie. Il s’agit de comprendre comment l’étude des sépultures peut nous renseigner sur les individus : leur âge, leur taille, leur statut social, leur alimentation mais aussi leurs maladies. Quels sont les éléments à regarder ? Qu’est-ce que les os nous apprennent de ces humains du passé ?
Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr
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