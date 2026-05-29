Portes Ouvertes de Calyps’Atlantic Calyps’Atlantic Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 17:00 – 22:00

Gratuit : oui Evénement gratuit et bar pas cher Tous publics

Venez découvrir ou redécouvrir le steelpan et tous nos orchestres !Au programme :17h : Ouverture du panyard17h30 : Initiation (venez essayer nos instruments, c’est super fun)18h30 : Concert des Parade19h0 : Concert de la Team Drum de Couëron19h30 : Concert des Junior19h45 : Concert des Monday20h : Concert des Jedi20h30 : Concert des All StarsSur place : un bar, de quoi manger, des coins pour se poser, et surtout un grand espace pour danser sur du bon son venu tout droit de Trinidad. L’événement est gratuit, et le bar à un prix ultra attractif !Donc si vous avez envie de danser, bouger, boire, manger tout en écoutant de la bonne musique, c’est à Calyps’ qu’il faut venir ! Ramenez vos potes, frères et sœurs, parents, oncles et tantes (tout le monde au final) et passez un bon moment.

Calyps’Atlantic Rezé 44400

https://www.calypsatlantic.fr/



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