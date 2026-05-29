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Stage de pratique artistique ado La Bonneterie Rezé

Stage de pratique artistique ado La Bonneterie Rezé

Stage de pratique artistique ado La Bonneterie Rezé mardi 30 juin 2026.

Lieu : La Bonneterie

Adresse : 17 chemin Fontaine-Launay

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : 35 € à 120 € 35 € la demi-journée et 120 € les 4 demi-journéesinfos et réservations : superencre@hotmail.com

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-30 14:00 – 17:00
Gratuit : non 35 € à 120 € 35 € la demi-journée et 120 € les 4 demi-journéesinfos et réservations : superencre@hotmail.com Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 16 

L’atelier Süper Encre propose un stage de pratique artistique pour les ados de 11 à 16 ans, autour du thème « PRINT LAB ». Au programme : gravure à la pointe sèche sur tetra pak, eau forte sur plaque de zinc, empreinte de plaque d’égoût, création de papier …

La Bonneterie Rezé 44400


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