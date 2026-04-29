Atelier jeunes mamans et bébés Chronographe (Le) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 11:00 – 11:30

Gratuit : oui Gratuit Adulte, Jeune Public

Un rendez-vous, pour les mamans et bébés jusqu’à 6 mois. Favoriser la complicité, le dialogue, l’éveil et le plaisir permet aux nouveau-nés de retrouver des sensations, des sons et des mouvements vécus dans leur vie utérine. De quoi ouvrir tous leurs sens aux subtilités de la vie aérienne !Sur réservation auprès de la Balinière.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0251707820



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