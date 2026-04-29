Atelier jeunes mamans et bébés Chronographe (Le) Rezé
Atelier jeunes mamans et bébés Chronographe (Le) Rezé vendredi 29 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 11:00 – 11:30
Gratuit : oui Gratuit Adulte, Jeune Public
Un rendez-vous, pour les mamans et bébés jusqu’à 6 mois. Favoriser la complicité, le dialogue, l’éveil et le plaisir permet aux nouveau-nés de retrouver des sensations, des sons et des mouvements vécus dans leur vie utérine. De quoi ouvrir tous leurs sens aux subtilités de la vie aérienne !Sur réservation auprès de la Balinière.
Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0251707820
Afficher la carte du lieu Chronographe (Le) et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Reze (Loire-Atlantique)
- Mai à Vélo 2026, Ville de Rezé, Rezé 1 mai 2026
- Le Nantes Basket Hermine invite Naza pour un match-concert Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) Rezé 1 mai 2026
- Le Nantes Basket Hermine invite Naza pour un match-concert, Salle sportive métropolitaine de Rezé, Rezé 1 mai 2026
- Concert du K, chorale de la Soufflerie, L’Auditorium, Rezé 4 mai 2026
- Les Fanfaronnades – Festival de fanfares Trentemoult Rezé 7 mai 2026