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Visite guidée audiodécrite de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle, Le Chronographe, Rezé

Visite guidée audiodécrite de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle, Le Chronographe, Rezé

Visite guidée audiodécrite de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle, Le Chronographe, Rezé samedi 20 juin 2026.

Lieu : Le Chronographe

Adresse : 21 Rue Saint Lupien, Rezé

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 21 novembre 2026

Tarif : Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ - 3€ - 2€ // Gratuité pour les moins de 7 ans

Visite guidée audiodécrite de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle 20 juin – 21 novembre, certains samedis Le Chronographe Loire-Atlantique

Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ – 3€ – 2€ // Gratuité pour les moins de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-11-21T14:30:00+01:00 – 2026-11-21T15:30:00+01:00

Le Chronographe propose une visite audiodécrite de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle. Cette visite permet aux publics mal ou non-voyants de découvrir l’exposition de manière adapté : objets à toucher, sons à écouter, audiodescription de certains objets archéologiques. Le guide sera disponible pour rendre cette visite la plus accessible possible.
Sur réservation par mail, téléphone et sur place.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0252108320 »}, {« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}]
Le Chronographe propose une visite audiodécrit de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle.

@Tim Fox – Nantes Métropole

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