Week-end des Journées Européennes de l’Archéologie, Le Chronographe, Rezé

Week-end des Journées Européennes de l’Archéologie 13 et 14 juin Le Chronographe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Samedi 13 Juin :

11h30 et 15h30 : Visite guidée de Maternités par Valérie Delattre. Jauge de 15-20 personnes. Publics famille et adulte.

Jusqu’au 10 janvier 2027, le Chronographe présente l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle. Celle-ci s’appuie sur les dernières découvertes archéologiques et historiques pour questionner la place de la maternité à travers le temps et les sociétés et proposer un regard scientifique et sensible sur un thème universel, longtemps laissé dans l’ombre.

Profitez des JEA pour suivre la commissaire d’exposition, Valérie Delattre, archéo-anthropologue de l’Inrap, lors d’une visite guidée de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle.

De 14h30 à 18h30 : atelier archéo-anthropo animé par un médiateur du Chronographe. En continu. Public famille, à partir de 9 ans.

Cet atelier consiste à découvrir une importante spécialité de l’archéologie : l’archéo-anthropologie. Il s’agit de comprendre comment l’étude des sépultures peut nous renseigner sur les individus : leur âge, leur taille, leur statut social, leur alimentation mais aussi leurs maladies. Quels sont les éléments à regarder ? Qu’est-ce que les os nous apprennent de ces humains du passé ?

Exposition sur l’archéologie des CM2 et 6ème de Notre-Dame du Bon Accueil de Gorges. En continu. Tout public.

Après un an de travail sur le thème de l’archéologie, des élèves de Gorges proposent une restitution d’un site fictif rempli de vestiges. En partenariat avec le Chronographe et l’association Archéologos, c’est une véritable exposition sur les pratiques archéologiques qui est proposée aux visiteurs. Une exposition accompagnée pour l’artiste plasticienne Camille Cosson.

Dimanche 14 juin :

11h30 et 15h30 : Visite à deux voix de Maternités avec Camille Bouffiès, archeo-anthropologue. Jauge de 15-20 personnes. Publics famille et adulte.

À l’occasion des JEA et dans le cadre de son exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle, le Chronographe propose une visite à deux voix. Suivez un médiateur du Chronographe et une archeo-anthropologue, ils vous présenteront l’exposition chacun avec leur vision et leur expertise.

Exposition sur l’archéologie des CM2 et 6ème de Notre-Dame du Bon Accueil de Gorges. En continu. Tout public.

Après un an de travail sur le thème de l’archéologie, des élèves de Gorges proposent une restitution d’un site fictif rempli de vestiges. En partenariat avec le Chronographe et l’association Archéologos, c’est une véritable exposition sur les pratiques archéologiques qui est proposée aux visiteurs. Une exposition accompagnée pour l’artiste plasticienne Camille Cosson.

De 14h30 à 18h30 : Atelier d’éducation aux médias (EMI) avec Maud Lorgeray, journaliste. En continu. Tout public, à partir de 6 ans accompagné.

Tout au long de l’après-midi, plusieurs ateliers auront lieu en simultané. L’objectif est d’utiliser l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle comme terrain de jeu pour débusquer les bonnes informations, croiser les sources et réaliser les interviews comme un vrai journaliste. Une mini-enquête autour des clichés de la maternité, à déconstruire est aussi proposée et animée par la journaliste Maud Lorgeray. Du matériel est mis à disposition des participants pour capter les témoignages, ressentis et impressions enregistrés dans l’exposition. Enfin, en fin de journée, un mini-plateau radio est enregistré autour d’interviews d’archéologues, de visiteurs et des médiateurs du Chronographe.

Sur les deux jours :

Exposition permanente : Archéologie d’une ville romaine : RATIATUM. En continu. Tout public.

Site archéologique Saint-Lupien et Chapelle Saint-Lupien. En continu et en Accès libre. Tout public.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Les 13 et 14 juin, Le Chronographe propose pour les JEA : ateliers, visites et animations pour découvrir l’actualité des fouilles, les avancées de la recherche et la diversité de la discipline.

@LeChronographe