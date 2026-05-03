3 et 4 juin. Portes Ouvertes, Nature et Aliments, Rezé

3 et 4 juin. Portes Ouvertes Mercredi 3 juin, 10h00 Nature et Aliments Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T14:00:00+02:00

Nature et Aliments 3 rue Nicolas Appert, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « mademoiselle@nature-aliments.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 73 72 08 »}]

Nature & Aliments vous ouvre ses portes pour venir découvrir : L’histoire de l’entreprise familiale de 1913 à aujourd’hui et plonger au cœur de la fabrication des produits et déguster.