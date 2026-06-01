Festival Duo – Performances artistiques, Maison des Isles, Rezé, Rezé

Festival Duo – Performances artistiques 6 et 7 juin Maison des Isles, Rezé Loire-Atlantique

10 € / 5 € pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Henri Landré (musicien) & Jérôme Blin (photographe), Delphine Soustelle-Truchi (plasticienne) & Laetitia Velma (musicienne), Jérôme Mulot (dessinateur) & Philippe Chevrinais (plasticien), Annaick Domergue (comédienne) & Fredéric Vivier (Océanographe), Roselyne Le Saux (brodeuse) & Claudine Paque (raconteuse).

Rendez-vous à l’accueil du festival, à la Maison des Îles, pour construire votre programme et votre parcours sur mesure à partir de 10 h.

insta : @festival.duo

Plus d’infos et réservations

Maison des Isles, Rezé allée Claude-Choemet, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/art-connexion-44/evenements/festival-duo-2026 »}, {« type »: « link », « value »: « http://duotrentemoult.org »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/art-connexion-44/evenements/festival-duo-2026 »}]

Cinq duos d’artistes inédits, croisant deux disciplines artistiques distinctes, investissent et performent dans les jardins, garages, ateliers des habitants à Trentemoult. festival artistes