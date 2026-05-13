Visite contemplative pour la Nuit des Musées – au Chronographe, Le Chronographe, Rezé

Visite contemplative pour la Nuit des Musées – au Chronographe Samedi 23 mai, 18h30 Le Chronographe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Tentez une visite sensorielle en explorant les œuvres autrement.

Le Chronographe inaugure une nouvelle expérience en vous proposant un atelier de pleine conscience. Profitez d’un moment privilégié dans l’exposition privatisée pour vous, avec la sophrologue Sophie Kerboul.

En vous connectant à l’instant présent et en travaillant votre concentration, vous découvrirez les objets archéologiques de manière contemplative et sensorielle.

Un véritable voyage pour se reconnecter à ses sensations.

à partir de 15 ans

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0252108320 »}, {« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://lechronographe.nantesmetropole.fr/ »}]

Le Chronographe inaugure une nouvelle expérience en vous proposant une visite sensorielle de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle. La Nuit des Musées

La Nuit des Musées 2026 © Hélène Blanc