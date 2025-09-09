Larzac ! – Philippe Durand L’Auditorium Rezé

Larzac ! – Philippe Durand L’Auditorium Rezé mercredi 20 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 20:00 – 21:30

Gratuit : non Gratuit, ouverture des réservations le 7 avril

Larzac nous livre les témoignages des habitant·es racontant leur quotidien et l’outil de gestion collective des terres agricoles auquel ils et elles participent. Philippe Durand est allé à leur rencontre et a enregistré les échanges qu’ils ont eus ensemble. Il partage avec nous ces paroles brutes en les incarnant avec humanité et sincérité, avec tout son amour pour cette langue et son admiration pour ces femmes et ces hommes.

L’Auditorium Rezé 44400