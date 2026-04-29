Spectacle Avec ou Sans Chronographe (Le) Rezé
Spectacle Avec ou Sans Chronographe (Le) Rezé samedi 23 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 20:00 – 23:30
Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior
Pour la Nuit des Musées, le Chronographe invite la Compagnie Quand j’étais petit.e et la Compagnie des Buveurs d’eau. Elles interprèteront des scènes de leur spectacle Avec ou Sans qui mêle une mosaïque d’histoires vraies. Avec pudeur, ponctué de touches d’humour, ce spectacle met en lumière la complexité de la (non) maternité.Il fait écho aux questionnements de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle présentée au Chronographe du 10 avril 2026 au 10 janvier 2027. De 20h à 23h30, découvrez des scènes du spectacle et échangez avec les comédiennes.Plusieurs séances sont proposées au cours de la soirée.Spectacle à partir de 14 ans.
Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320
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