Spectacle Avec ou Sans – La Nuit des Musées au Chronographe, Le Chronographe, Rezé

Spectacle Avec ou Sans – La Nuit des Musées au Chronographe Samedi 23 mai, 20h00 Le Chronographe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Pour la Nuit des Musées, le Chronographe invite la Compagnie Quand j’étais petit.e et la Compagnie des Buveurs d’eau. Elles interprèteront des scènes de leur spectacle « Avec ou Sans » qui mêle une mosaïque d’histoires vraies. Avec pudeur, ponctué de touches d’humour, ce spectacle met en lumière la complexité de la (non) maternité.

Il fait écho aux questionnements de l’exposition « Maternités, archéologie de la figure maternelle » présentée au Chronographe du 10 avril 2026 au 10 janvier 2027.

De 20h à 23h30, découvrez des scènes du spectacle et échangez avec les comédiennes.

Plusieurs séances sont proposées au cours de la soirée.

Tout public à partir de 14 ans.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0252108320 »}, {« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://lechronographe.nantesmetropole.fr/ »}]

Pour la Nuit des Musées, le Chronographe invite la Compagnie Quand j’étais petit.e et la Compagnie des Buveurs d’eau. Ce spectacle met en lumière la complexité de la (non) maternité. La Nuit des Musées

Avec ou Sans © Alexis Zian – Krapo Roy